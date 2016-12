SOWWG 17 – VT 01: Lara und Luis spazierten kurz vor Weihnachten wieder mal durch die Grazer Innenstadt!

26.12.2016, 23:50 Uhr

Auch wenn die tatsächlichen Spiele am 18. März 2017 mit einer großen Eröffnungsfeier in Schladming (WM-Stadion Planai) starten werden, werfen sie schon einige Tage davor ihre Schatten voraus. Bereits am 2. März 2017 wird das Olympische Feuer in Athen entzündet, von dort nach Österreich gebracht und eine Woche später mit dem traditionelle Fackellauf von Bregenz bis zum Eröffnungstag am 18. März nach Schladming gebracht. Die „Flamme der Hoffnung“, das bedeutendste Symbol für Special Olympics, wird durch ganz Österreich getragen – und zwar von einem Läuferteam, das aus rund 100 ausländischen und heimischen Polizisten sowie Special-Olympics-Athleten besteht. An folgenden Tagen wird die „Flamme der Hoffnung“ in den Bundesländern zu bewundern sein:- 9. März 2017: Vorarlberg- 10. März 2017: Tirol- 11. März 2017: Salzburg- 12. März 2017: Oberösterreich- 13. März 2017: Niederösterreich- 14. März 2017: Wien- 15. März 2017: Burgenland- 16. März 2017: Kärnten- 17. und 18. März 2017: SteiermarkNeun Sportarten werden in den drei Regionen Graz, Schladming und Ramsau in den Fokus der Sportwelt rücken. In Schladming und der Ramsau bleiben die Schauplätze der sportlichen Wettbewerbe gleich, in Graz werden vor allem das Messe-Areal, die Stadthalle und die Eishalle-Liebenau perfekte Austragungsstätten sein. Die Sportarten im Überblick:- Floor Hockey, Floorball und Stocksport (Graz, Stadthalle & Halle A)- Eiskunstlauf und Eisschnelllauf (Graz, Eishalle Liebenau)- Ski Alpin und Snowboard (Schladming, Piste 32)- Schneeschuhlauf und Ski Nordisch (Ramsau, WM-Stadion)Weitere Bilder vom Innenstadt-Spaziergang mit Lara & Luis gibt es auf der Flickr-Seite!Alle Fotos: Peter KirchengastAnmerkung: SOWWG 17 – VT 01 (Special Olympics World Winter Games 2017 – Volunteers-Tagebuch, Einsatz 01)