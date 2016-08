Wundschuh hat das Bier aus der Knolle

31.08.2016, 04:30 Uhr

Biersommeliére Anita Herzog hat mit dem Erdapfelbier wieder etwas Besonderes kreiert.

Die Wertschöpfung der neuesten Kreation vonbleibt komplett in der Region. Landwirte aus den Erdäpfel-Gemeinden in der Region waren für die Hauptzutat des neuen Erdapfelbiers verantwortlich. "Weil wir die Erdäpfelbauern in der Nähe haben, habe ich mir gedacht das könnte passen", erzählt Herzog. Und wie es passt. Das leicht süffige Getränk passt hervorragend zu Schweinsbraten oder Brathendl. "Mir geht es ums Probieren und das es dann gelingt", schmunzelt die Bierbotschafterin aus Wundschuh. Das Interesse zu schauen, was dann herauskommt, sei die Motivation für jetzt bereits 56 verschiedene Biersorten. "Diesmal war es sehr viel Arbeit. Die Erdäpfel mussten alle genau geschnitten werden. Es war viel aufwendiger, als ein normales Bier", führt die Bier-Expertin aus. Dass man auf diese Wertschöpfungskette stolz sein kann, weiß auch Wundschuhs Bürgermeister. "Es ist ein aufgelegter Ball, den Anita Herzog ins Tor geschossen hat. Ich hoffe, dass es ein Sieg wird", blickt der Ortschef bereits in die Zukunft. Zusammengedacht wird das Rezept im Kopf und erst nach Fertigstellung niedergeschrieben. "Es ist besser, als ich gedacht habe", lacht die Wirtin abschließend.