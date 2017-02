Grundstückskauf und Finanzierung

16.02.2017, 09:32 Uhr

Bevor man ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennen darf, gilt es, viele Aspekte zu beachten.

Ganz egal, ob die geräumige Wohnung in der Stadt oder das schmucke Haus im Grünen: Wer träumt nicht von den eigenen vier Wänden, die als Rückzugsort dienen und wo man so richtig abschalten kann vom täglichen Alltagsstress?Der Traum ist das eine, die Umsetzung steht allerdings auf einem anderen Papier. Neben der Grundsatzentscheidung, ob sich ein Haus oder eine Wohnung besser zur Erfüllung des Lebenstraumes eignet, spielt vor allem die Lage eine nicht unbedeutende Rolle. "Graz hat beispielsweise einen erwarteten Zuzug von fast 5.000 Personen pro Jahr, demzufolge wird auch die Grundstücksknappheit größer. Während unter anderem Geidorf weiterhin ein attraktives Ziel bleibt, zieht es durch die Aufwertung des Lend-Bezirkes immer mehr Menschen in dieses Grätzl", erzählt Christian Leger von nhd. Auch Eggenberg sei sehr beliebt geworden. "Die Nähe zur Fachhochschule spielt da sicher eine Rolle." Darüber hinaus hat sich auch Andritz gut positioniert. "Dieser Bezirk hat als einer der wenigsten ein echtes Zentrum mit gutem Anschluss zu Öffis und zur Autobahn." Generell sieht Leger weiterhin eine große Nachfrage bei Anleger- und Vorsorgewohnungen. "Das hat klarerweise mit dem niedrigen Zinsniveau zu tun. Die Wohnungspreise sind zwar insgesamt auch in Graz gestiegen, im Vergleich zu Salzburg oder Vorarlberg wohnt es sich bei uns aber noch billiger."

Richtig wohnen will überlegt sein

Kein Hausbau ohne Finanzierung

Graz zieht die Menschen an

Preise sind bereits das richtige Stichwort, da bei aller Träumerei vom eigenen Heim auch die geeignete Finanzierung nicht außer Acht gelassen werden darf. "Ganz zu Beginn muss man sich einmal im Klaren sein, was man wirklich will. Brauche ich ein großes Haus, reicht eine Wohnung, ist ein Garten nötig? Dazu kommt natürlich die Lage-Entscheidung. Das sind Überlegungen, die letztendlich meist nicht rückgängig gemacht werden können", gibt Dieter Rafler, seines Zeichens Privatkunden-Filialleiter bei der Hypo Vorarlberg, zu bedenken.Erst danach kommt die Bank in Form von Beratungsgesprächen ins Spiel. "Zu 99 Prozent werden vonseiten der Kunden noch immer langfristige Darlehen oder Kredite, die hypothekarisch gesichert und monatlich zu tilgen sind, bevorzugt. Aktuell geht der Trend eher zu längeren Laufzeiten, da vermehrt jüngere Personen Kredite aufnehmen."werden sehr oft als Wertanlage gekauft. (Foto: KK)Wichtige Überlegungen im Zuge eines Grundstück- bzw. Immobilienkaufs:• Kaufe ich eine Wohnung als Anlage und vermiete sie dann weiter?• Beim Kauf generell ist selbstverständlich auch das Zinsniveau nicht unwichtig. Aktuell sind die Zinsen seit Längerem sehr niedrig.• Heutzutage ist es die Kunst des Bauträgers, einen funktionierenden Grundriss zu entwerfen, damit die Nettonutzfläche gering gehalten wird.• Auch das Thema Außenfläche (Gibt es Terrasse, Balkon etc.?) spielt eine große Rolle.sind noch immer langfristige Kredite. (Foto: KK)Tipps vor dem Immobilienkauf:• Zunächst muss Klarheit herrschen, ob ein Haus oder eine Wohnung gewünscht wird.• Ebenso wichtig ist in weiterer Folge die Lage sowie die Infrastruktur.• Danach muss die Frage nach den finanziellen Möglichkeiten gestellt werden.• 99 Prozent nehmen dafür einen langfristigen Kredit bzw. ein Darlehen auf, das monatlich getilgt wird.• Ein gewisses Polster an Eigenmitteln (z.B. 20 Prozent) ist auf jeden Fall von Vorteil.• Insgesamt sollte ein Finanzierungsplan aufgestellt werden.(Foto: Jorj Konstantinov)Graz wächst rasant und durch die damit einhergehende Grundstücksknappheit haben nahezu alle Bezirke an Bedeutung gewonnen. Neben den seit jeher beliebten Wohngegenden links der Mur, wie etwa in Mariatrost, Ries und Waltendorf, werde auch Gegenden im Lend-Viertel immer stärker nachgefragt. Dazu kommen Eggenberg (FH-Nähe) und Andritz (gute Infrastruktur).