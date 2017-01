12.01.2017, 15:30 Uhr

Hilfreiches Rauchprotokoll

Kostenloses Rauchstopp-Telefon

Wann greife ich besonders häufig zur Zigarette, wie kann ich das Verlangen danach mildern, in welchen Situationen rauche ich – die Beantwortung all dieser Fragen macht den rauchfreien Alltag leichter. Als Motivation zeigt die App die rauchfreien Tage an und auch das dadurch ersparte Geld. Wer bei zu großem Verlangen den Knopf „Attacke“ auf dem Handy drückt, findet hilfreiche Tipps um einen "Ausrutscher" zu umgehen. Die Rauchfrei App ist unter www.rauchfreiapp.at kostenlos beziehbar.Wer lieber anruft: Die Gesundheitspsychologinnen des Rauchfrei Telefons sind unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 810 013 von Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr für Informations- und Beratungsgespräche erreichbar. Mehr Informationen zur Rauchentwöhnung bietet auch die homepage www.rauchfrei.at. Das Rauchfrei Telefon ist wie die App eine Initiative der Sozialversicherungsträger, der Länder und des Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, betrieben von der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse.