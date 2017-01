Warum Bewegung beim Abnehmen wichtig ist

19.01.2017, 11:00 Uhr

Die Formel für einen dauerhaften Abnehmerfolg lautet: Bewusste Ernährung + Sport. Zugegeben, diese Information ist nicht neu. Die gute Nachricht: Jede Form von Bewegung zählt – selbst kleine Alltagsaktivitäten.

Beine statt Auto

Versuchen Sie Wege, die unter einem Kilometer liegen unter Verzicht von bequemen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Wer öffentlich in die Arbeit anreist, kann eine oder zwei Stationen später in die U – Bahn einsteigen oder diese entsprechend früher verlassen. Den restlichen Weg absolvieren Sie zu Fuß. Das kostet zwar anfänglich etwas Überwindung, lohnt sich aber! Und macht sich auch auf Ihrem Kalorienkonto bemerkbar: Menschen, die viel Bewegung in Ihren Alltag integrieren, verbrauchen rund 3.500 Kalorien mehr pro Woche als gänzlich Inaktive. Das entspricht in etwa der Kalorienmenge von 6 Tafeln Vollmilchschokolade.

Ausdauer und Kraft trainieren

Um dauerhafte Abnehmerfolge zu verbuchen, empfiehlt sich eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Warum? Ausdauertraining pusht den Stoffwechsel und fördert die Fettverbrennung. Krafttraining baut wiederum Muskelmasse auf. Der Vorteil: Muskeln wirken wie kleine Brennöfen. Die sinnbildlich für Nahrung stehenden "Holzscheiten" werden direkt in Wärme umgewandelt. Die daraus resultierende Gleichung ist einfach: Mehr Muskelmasse = höherer Grundumsatz. Das bedeutet: Sie verbrauchen selbst im Ruhemodus mehr Energie als inaktive "Couchpotatoes".

