Frieden und Glück zu zweit – was sich die Österreicher für 2017 wünschen

27.12.2016, 00:30 Uhr

Wie blicken Herr und Frau Österreicher ins Jahr 2017? Und was wünschen sie sich? Dazu haben wir von den Regionalmedien Austria gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien eine Umfrage in Auftrag gegeben. Hier lesen Sie die Ergebnisse.

ÖSTERREICH. Wir Österreicher behaupten von uns selbst ja gerne, dass wir eher missmutig in die Zukunft blicken. Unsere Umfrage zeigt da ein anderes Bild: Demnach blicken 77 Prozent der Österreicher sehr positiv oder eher positiv ins neue Jahr. Nur 16 Prozent der Befragten sehen eher negativ in die Zukunft, der Rest ist unentschlossen. Interessantes Detail: Frauen sind etwas optimistischer (81 Prozent) als Männer (74 Prozent).

Lesen Sie auch:

Die Bundesländerauswertung zeigt ebenfalls eine gute Stimmung soweit das Auge reicht. Die Tiroler gehen mit besonders viel Zukunftsoptimismus ins Jahr 2017. Wenn man so will, dann liegen die Wiener, Niederösterreicher, Salzburger und Kärntner ganz leicht unter dem Durchschnitt – aber das trübt die Stimmung nicht wirklich.Und was wünschen sich die Österreicher für 2017? Vor allem Frieden und eine gute funktionierende Beziehung. Mehr Geld natürlich auch – aber doch schon mit einigem Abstand. Auffallend: Obwohl es ständig heißt, dass die Arbeitsbelastung zunimmt, wünschen sich nur 14 Prozent weniger Stress im Job.Und bei elf beziehungsweise zehn Prozent der Befragten steht auch fest, wohin die Reise 2017 gehen soll: Kinder und neues Heim. Möge auch dieser Wunsch in Erfüllung gehen.Durchgeführt wurde die Umfrage vom market-Institut im Zeitraum von 4. Oktober bis 1. November 2016 in Form von 1.619 Online-Interviews mit Personen ab 15 Jahren.