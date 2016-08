„Ein gewaltiger Schwung an Bauern“ unterschrieb gegen TTIP

26.08.2016, 14:45 Uhr



Ganz klares Nein

TRABOCH. Um zu verdeutlichen, wie groß die Sorge der heimischen Landwirte gegenüber dem Freihandelsabkommen TTIP ist, starteten die Bauernbundobmänner von Leoben und Liezen, Andreas Steinegger und Peter Kettner sowie Leo Madl, Murtals Hauptbezirksobmann, im Juni eine Unterschriftenaktion dagegen. Stolze 6.667 Unterschriften, großteils von Bäuerinnen und Bauern der drei Bezirke, sind zusammengekommen und wurden heute am Hof von Maria und Bernhard Haberl in Madstein offiziell an Agrarlandesrat und Bauernbundobmann Hans Seitinger übergeben.„Mit diesen Unterschriften wird den Gedanken, Ängsten und Sorgen Ausdruck verliehen, die aus bäuerlicher Sicht gegenüber TTIP herrschen. Mit der Übergabe an Landesrat Hans Seitinger stellen wir die Bitte, vehement und nachhaltig darüber zu berichten und sich gegen das Freihandelsabkommen für die Landwirtschaft einzusetzen“, so Andreas Steinegger, Leobens Bauernbund- und Bezirkskammerobmann.Seitinger bedankte sich bei den drei Kammerobmännern für den „gewaltigen Schwung an Bauern, die mich unterstützen“. Er stellte klar, dass er zu hundert Prozent gegen das Freihandelsabkommen im Bereich der Landwirtschaft sei. „Ich opfere ganz sicher nicht meine steirischen Bauern auf dem Präsentierteller der amerikanischen Agrarindustrien und Lebensmittelkonzerne“, betonte der Landesrat. Er hob hervor, dass dieses Abkommen nachgewiesenermaßen massive negative Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft hätte. „Deshalb kann ich hier nur ein ganz klares Nein sagen“, so Seitinger. Durch TTIP bedroht sehe er vor allem unsere steirischen Marken von Lebensmitteln, eine Importbeschränkung sowie die hohen Produktionsstandards, von denen in Amerika keine Rede sein kann. Hier gehe es zudem nicht nur um den Fortbestand und die Zukunft unserer Landwirte, sondern auch um den Schutz der Konsumenten.Text und Fotos: Astrid Höbenreich