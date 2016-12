Adventsingen des MGVfRAU Knittelfeld

19.12.2016, 19:59 Uhr

Der MGVfRAU lud am Sonntag, dem 18. Dezember 2016 zu seinem traditionellen Adventsingen in die Friedhofskirche in Knittelfeld ein.



O Jubel, o Freud!

fand einleitende Worte, die er mit dem Wunsch nach einer segensreichen Weihnacht verband.Unter dererklang ein adventlicher Reigen aus klassischen und traditionellen heimischen Liedern, aber auch Lieder aus Frankreich, England und Russland.

Das Konzert begann mitvon J. S. Bach. Mitundund vielen mehr füllten bekannte Melodien den Kirchenraum mit Musik.Als Solisten traten auf:undmitmit. Beimstandenundals Solisten gemeinsam vor den zahlreichen Besuchern.trat zum ersten Mal solistisch inauf. Und auchverzauberte er das Publikum mit seinen teils besinnlichen und teils heiterenMusikalisch begleitet wurde das Konzert von deraus Knittelfeld, die es mit ihrem feinen Klang verstanden, das Adventkonzert musikalisch gekonnt zu umrahmen.Im Anschluss daran ging es zu unserer fröhlichen und ausgelassenen Weihnachtsfeier zum wundervollen. Vielen Dank für dasDanke auch an unseremfür deine tollen Fotos!Wir bedanken uns sehr herzlich für die Mitarbeit und Unterstützung für diese Veranstaltung bei der Pfarre Knittelfeld, bei all unseren Helfern, Förderern und der Stadtgemeinde Knittelfeld.Mit lieben GrüßenThomas Hollomey, Schriftführer