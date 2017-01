Eine Stadt schaut aufs Ganze

16.01.2017, 13:45 Uhr

Feldbach macht den nachhaltigen Lebensstil zum Generalthema des neuen Jahres.



Programmvielfalt

Feldbach lädt von 16. bis 30. Jänner zu den Wochen der Nachhaltigkeit. Den Auftakt macht die interaktive Wanderausstellung "Klimaversum". Und schon mit der Eröffnung hatte Beatrice Strohmaier eine Erfolgsmeldung parat: "Bis zum Ausstellungsende am 27. Jänner werden an die 1.000 Kinder die Ausstellung besucht haben.""Die Ausstellung ist Teil der Klima- und Energiestrategie des Landes", verdeutlichte LAbg. Cornelia Schweiner. Die Inte- gration der vom Klimabündnis Steiermark betreuten Schau in die Wochen der Nachhaltigkeit sei vorbildlich. Workshops, Kinder- und Erwachsenentheater, Kino, Schaukochen, Vorträge und klimafreundliche Einkäufe stehen bis Ende Jänner am Programm. Die Nachhaltigkeit werde 2017 zum Generalthema der Stadt, bekannte Bürgermeister Josef Ober: "Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je. Es ist zwar bei vielen schon im Kopf angekommen, doch in der Umsetzung und im täglichen Tun haben wir noch Potenzial."

Neue Möglichkeiten

Nachhaltige Stadt

Friedrich Hofer vom Klimabündnis Steiermark erkannte am Reigen der Organisatorinnen nicht nur, dass die Nachhaltigkeit weiblich ist, sondern versicherte auch, dass "Klimaversum" eine pädagogisch wertvolle Schau sei, zumal das Kindermuseum sie konzipiert habe. Für Helmut Buchgraber, der Finanzstadtrat steht dem Umweltausschuss vor, sind die Wochen der Nachhaltigkeit vor allem auch eines: "Ein Beispiel für die gelungene Gemeindefusion. Die neue Struktur schafft eine ganz neue Möglichkeit der Bewusstseinsarbeit."Stadtamtsdirektor Michael Mehsner ergänzte: "Die Stadt muss und möchte sich ums Klima kümmern." Nicht Einzelinteressen, sondern das Ganze im Auge, arbeite man an einem den Klimawandel berücksichtigenden Lebensraumprogramm.Feldbach ist "Smart City", Teil einer Klima- und Energiemodellregion, Klimabündnisgemeinde, Pilotregion für Radverkehr und im Projekt "e-mobility works". Infos (auch zum Klimaversum und Familientag am 21. Jänner) auf www.feldbach.gv.at