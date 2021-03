Die innovative Lebensmittelmanufaktur "Gaia" aus Allhartsberg liefert Bio-Gerichte im Rexglas.



ALLHARTSBERG. Seit August 2019 verfolgen Melitta Strasser-Kirchweger und Daniel Zemla ein ausgefallenes Geschäftsmodell: Sie rexen ihre hausgemachten Speisen ein und beliefern damit Büros, Banken und Privatpersonen, darunter frischgebackene Eltern und Senioren. Letztere sind „die Einzigen, die telefonisch bestellen“, schmunzelt Melitta und verweist auf den bequemen Onlineshop.

Man is(s)t flexibel



„Kauft man für eine ganze Woche im Voraus ein, spart man Zeit und kann täglich je nach Gusto in den Kühlschrank greifen.“ Eingerexte Speisen wirken nach einer Woche wie frisch gekocht. Erwärmt werden sie im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Die Rexgläser sind wiederverwendbar und sparen Verpackungsmüll. Melitta wählt aus ihren „Millionen von Kochbüchern“ wöchentlich neue Menüpläne.

„Unsere beliebtesten Gerichte sind Currys in verschiedenen Varianten und vegetarische Kürbislasagne, die wir auch klassisch mit Faschiertem vom Biobauern aus dem Ort anbieten“, schwärmt Daniel. Neben saisonalen Hauptgerichten kommen bei "Gaia" auch Suppen und Desserts wie etwa Mostpudding ins Glas.

Work-Life-Balance verbessern



Der gelernte Mechaniker und die ehemalige Verkäuferin waren im Service tätig – er beim Kastner, sie im Gasthaus Zur Palme. In der Gastronomie haben sie sich auch kennengelernt: „Melitta hatte das Café Barista in Allhartsberg.“ „Daniel hat bei mir zu arbeiten angefangen. 15 Jahre später sind wir jetzt hier. Wir sind ein tolles Team, weil wir uns gut ergänzen“, strahlt das Unternehmerpaar.

Die beiden Quereinsteiger standen schon immer gerne am Herd: „Wenn wir nicht gearbeitet haben, haben wir zusammen gekocht – so viel, dass wir oft fünf, sechs Gäste einladen mussten. Irgendwann wollten wir was draus machen“, erinnert sich Daniel. Für die Familie mit vier Töchtern waren die Gastroarbeitszeiten ungünstig. Daher schien es naheliegend, Vorkochen und Haltbarmachen mit dem Schritt in die Selbstständigkeit zu verbinden.

Bioqualität im Glas



Die Zutaten stammen zu 99 Prozent aus Bio- oder Demeter-Anbau. Die strengeren ökologischen Richtlinien dieses weltweiten Anbauverbands fördern Artenvielfalt, Kreislaufwirtschaft und den Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger. Dass bei "Gaia" Mehl frisch gemahlen und Fond selbst zubereitet wird, versteht sich von selbst. Importierte Ausnahmen sind Gewürze und Kokosmilch. „Melitta würde nur vegetarisch kochen, aber wir bieten auch Fleischgerichte an, weil wir selbst Fleisch essen", erklärt Daniel. „Wenn man bodenständige Klassiker auf hohem Niveau kocht, kann man die Leute abholen. Viele probieren dann mal was Vegetarisches und sind überrascht, wie gut es schmeckt.“ Übrigens: Bald wird es bei "Gaia" außerdem Bio-Weinverkostungen geben.

Mehr Infos zu Gaia gibt es hier.