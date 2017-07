Tödlicher Unfall nach Überholmanöver: Auto fährt 17-jährige Mofalenkerin um

17.07.2017, 07:11 Uhr

Zur gleichen Zeit lenkte ein 21-Jähriger sein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Als er einen in die gleiche Richtung fahrenden Pkw überholte kam er auf der regennassen, vierspurig ausgebauten Straße, ins Schleudern, so die Polizei. In der Folge prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Mofa-Lenkerin.Die 17-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten gebracht.