BADEN. Die Ankunft auf die Minute pünktlich, die Reden wie geschmiert, die Unterschriften unter die 100 Jahre NÖ-Urkunde schwungvoll. Kulturabteilungsleiter Prof. Gerd Ramacher hatte den Festakt zum Auftakt des großen NÖ-Festes minutiös organisiert. "Monatelange Arbeit!". Seine Kollegin Saskia Sailer moderierte die Veranstaltung mit durchaus kulinarisch-zünftigen Anspielungen.

Mit der Kulinarik ist es allerdings nicht immer ganz einfach. Der Tortenanschnitt gestaltete sich nämlich als der komplizierteste Teil der Eröffnung: Erstens mussten aus der von Manfred Schneider (Annamühle) gebackenen Torte 30 Stücke rausgeschnitten werden - und nicht jede:r der anwesenden Politiker:innen verfügte da über die gleiche Routine. "Stichfest" zeigten sich Christoph Kainz ("Zwei Jahre Kochen an der HLA Baden!") und Karin Scheele (ebenfalls einst Kochschülerin). Vorsichtig-elegant zog sich Stefan Szirucsek aus der kulinarischen Affäre, etwas ungeübt zeigte sich Helga Krismer. Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner gebrauchte rohe Kraft. Der Anschnitt war jedoch nicht die einzige Herausforderung. Die Stückchen mussten ja auch noch vom Tablett gehoben werden. Und kräftige Sturmböen verwehten so manche Serviette - zu den Bühnen am Hauptplatz, im Kurpark und Doblhoffpark.