Grill Abend mit Live-Musik und 5 Jahre Jubiläum in der Ristorante Pizzeria Venezia Oeynhausen 29.8.2020

Am 29. August luden Arsim Bytyqi und sein Team zum 5 Jahre Jubiläum in die Ristorante Pizzeria Venezia nach Oeynhausen ein. Unter den Ehrengästen befanden sich Stadtrat Ortsvorsteher Erich Pinker und die Gemeinderäte Stefan Magloth und Thomas Felbermayer, welche die Glückwünsche stellvertretend von Bürgermeister Andreas Babler überbringen durften sowie Feuerwehrkommandant Stv. Michael Gruber und Ehrenfeuerwehrkommandant Ernst Schütz. Neben leckeren Grillspezialitäten gab es Live Musik mit „Fredy & Föbal“. Ein gemütlicher Sommerausklang unter Freunden war Thema dieser Veranstaltung. „Es ist schön zu wissen, dass die Ortsbevölkerung von Oeynhausen ihre Wirte in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich lässt.“: fügt GR Felbermayer hinzu. Der im Ort sehr beliebte Gastro Wirt bedankt sich für die Treue seiner Gäste und freut sich bereits auf die nächsten Veranstaltungen.

Text: Thomas " Föbal " Felbermayer

Fotos : Quelle Pizzeria Venezia - Robert Rieger Photography