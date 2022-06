Gedenken an unsere Toten im Bezirk Braunau im Juni.

Für eine persönliche Anteilnahme finden Sie die Parten in diesem Beitrag in einer Galerie.





Wir trauern um:

Helmut Oberdacher ✝︎ 22. Juni 2022

Franz Klingesberger ✝︎ 22. Juni 2022

Matthias Schwaiger ✝︎ 21. Juni 2022

Erna Penninger ✝︎ 21. Juni 2022

Johann Schwarz ✝︎ 20. Juni 2022

Franziska Eder ✝︎ 20. Juni 2022

Anton Katzlberger ✝︎ 18. Juni 2022

Josef Haslinger ✝︎ 17. Juni 2022

Elisabeth Sporrer ✝︎ 17. Juni 2022

Helmut Größlhuber ✝︎ 17. Juni 2022

Erwin Kaefer ✝︎ 17. Juni 2022

Stefanie Stegmüller ✝︎ 15. Juni 2022

Johann Huber ✝︎ 15. Juni 2022

Maria Lindlbauer ✝︎ 15. Juni 2022

Siegfried Romstötter ✝︎ 15. Juni 2022

Ferdinand Forstenpointner ✝︎ 14. Juni 2022

Josef Gerner ✝︎ 13. Juni 2022

Christa Gerstlohner ✝︎ 12. Juni 2022

Josef Mayrböck ✝︎ 12. Juni 2022

Rudolf Brandstätter ✝︎ 11. Juni 2022

Maria Hangöbl ✝︎ 11. Juni 2022

Walter Engl ✝︎ 11. Juni 2022

Margareta Hinterobermeier ✝︎ 11. Juni 2022

Maria Duringer ✝︎ 11. Juni 2022

Maria Reiter ✝︎ 11. Juni 2022

Franz Penninger ✝︎ 11. Juni 2022

Joseph Werndl ✝︎ 11. Juni 2022

Georg Murauer ✝︎ 10. Juni 2022

Jacqueline Schrattenecker ✝︎ 8. Juni 2022

Augustine Gruber ✝︎ 8. Juni 2022

Günther Burghart ✝︎ 7. Juni 2022

Karl Heinz Berner ✝︎ 7. Juni 2022

Herbert Piereder ✝︎ 6. Juni 2022

Josef Weilhartner ✝︎ 6. Juni 2022

Karl Mandl ✝︎ 6. Juni 2022

Maria Schmidlechner ✝︎ 5. Juni 2022

Paula Schimpl ✝︎ 5. Juni 2022

Maria Nußbaumer ✝︎ 5. Juni 2022

Franz Stockhammer ✝︎ 3. Juni 2022

Hildegard Wengler ✝︎ 2. Juni 2022

Mitzi Palasser ✝︎ 2. Juni 2022

Todesfälle der vergangenen Monate

Auf MeinBezirk.at/OÖ-trauert finden Sie auch die Partezetteln der Verstorbenen der vergangenen Monate aus Ihrer Region.

Rat und Hilfe im Trauerfall

Der Tod eines lieben Mitmenschen stellt viele vor eine bisher unbekannte Herausforderung. Die oberösterreichischen Bestatter unterstützen, stehen im Trauerfall zur Seite und helfen dabei, eine Bestattung vorzubereiten. Die wichtigsten Schritte unmittelbar nach einem Todesfall: