Am Ostersonntag wurde die ergebnislose Suche nach dem vermissten 82-Jährigen aus Franking nach fünf Tagen eingestellt. Der Mann, der seit 13. April abgängig war, wurde kurze Zeit später, am 17. April um 15.20 Uhr in Bürmoos in einer Wiese liegend tot aufgefunden. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

FRANKING. Seit dem 13. April fehlte von dem 82-Jährigen aus Franking jede Spur. Fünf Tage lang wurde mehrmals großflächig nach dem Mann gesucht. Neben Polizei und Feuerwehrleuten beteiligten sich auch Jäger und Freiwillige. Ohne Erfolg.

Von Radtour nicht zurückgekehrt

Der Mann wurde am Abend des 13. April 2022 von einer Mitbewohnerin als abgängig gemeldet. Er wurde von ihr zuletzt an diesem Tag gegen 14 Uhr zu Hause gesehen und war laut ihren Angaben mit seinem schwarzen E-Bike im Bereich Franking, Ostermiething, St. Pantaleon, Haigermoos, Ibm, Lamprechtshausen und eventuell Göming unterwegs.

Nach Abbruch der Suche gefunden



Feuerwehrabschnittskommandant Johann Stegbuchner erklärte am Ostersonntag noch gegenüber dem ORF OÖ, dass mittlerweile klar sei, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn noch lebend zu finden, sehr gering ist. Sonntagmittag wurde die Suche daher in Absprache mit den Behörden eingestellt. Der Vermisste konnte kurze Zeit später, gegen 15.20 Uhr in Bürmoos, Bezirk Salzburg-Umgebung, in einer Wiese liegend tot aufgefunden werden.

Frühere Artikel zum Thema:

Suchaktion in Franking wird fortgesetzt

82-jähriger Mann aus Franking abgängig