MATTIGHOFEN. Zu einer Kollision im Kreuzungsbereich kam es in Mattighofen: Eine 44-Jährige aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Wagen am 14. Juli gegen 14 Uhr auf der Mattseer Landesstraße in Richtung Schalchen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Mattighofen wollte die Frau nach links, in den Höpflingerweg, abbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen frontal gegen ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug. Dieses wurde von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Braunau gelenkt. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto der Frau rückwärts in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die 44-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig ins Spital.