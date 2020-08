Lola lernt mit: In der Volksschule Hochburg-Ach macht das Lernen im kommenden Schuljahr wieder tierisch Spaß. "Lola", die Hündin von Direktorin Silke Lanz, kommt wieder stundenweise in einzelne Klassen.

HOCHBURG-ACH. Die Flatdoodle-Hündin "Lola" besucht auch heuer wieder einmal wöchentlich die Volksschule in Hochburg-Ach. Gemeinsam mit ihrer Besitzerin, der Direktorin der Schule, Silke Lanz, kommt sie im kommenden Schuljahr wieder in einzelne Klassen.

Therapie- und Schulhund

Bevor es für Lola in die Schule ging, musste sie gemeinsam mit ihrer Besitzerin eine Therapiehunde-Ausbildung absolvieren und eine Zertifizierung erreichen, die jährlich überprüft wird.

Nach dem "ok" der Eltern, schaut die Hündin seit September 2019 von Zeit zu Zeit in einzelnen Klassen vorbei. Die Verhaltensregeln, welche im Umgang mit einem Hund zu beachten sind, hat Lanz zuvor mit den Kindern geklärt.

Lola kommt überall zum Einsatz: Sie lässt sich zum Einen gerne kraulen und mit Leckerlis füttern. Außerdem ist die Hündin eine gute Zuhörerin, wenn ihr die Schüler vorlesen. "Ihr macht es nämlich nichts aus, wenn dabei auch einmal Fehler passieren", schmunzelt Lanz. Aber auch Themen in Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch werden mit Hilfe der Schulhündin erarbeitet und gefestigt. "Wissenschaftliche Untersuchen belegen, dass sich die Anwesenheit eines Hundes positiv auf das Lernklima und die Klassengemeinschaft auswirkt. Die Kinder verhalten sich in Gegenwart des Hundes ruhiger, aufmerksamer und rücksichtsvoller. Und wenn „Lola“ im Unterricht da war, hat die Schule an diesem Tag besonders viel Spaß gemacht", erzählt die Direktorin.