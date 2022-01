Fliegendes Paaryoga in Ranshofen, die eigene Rosenplantage in Feldkirchen oder Hochprozentiges aus dem Ginnviertel. Wir haben die Geschenkideen aus dem Bezirk Braunau für den Valentinstag.

BEZIRK BRAUNAU. Woher kommt der Valentinstag und warum beschenken wir uns am 14. Februar? Mit dem Ursprung des Valentinstag ist es wie in der Liebe: Es ist ziemlich kompliziert. Liebende, die sich am 14. Februar mit Blumen und anderen Präsenten verwöhnen, berufen sich auf den heiligen Valentin. Wer allerdings dieser Valentin war, wird sich vermutlich nie ganz aufklären: Im Heiligenverzeichnis stehen drei Märtyrer namens Valentin unter dem 14. Februar eingetragen.

Juno oder Valentin?

Wenn man vom Schutzpatron der Liebenden spricht, ist meistens ein in Rom tätiger Priester namens Valentin gemeint. Eine Legende besagt, dass er sich gegen Kaiser Claudius II. auflehnte, indem er verbotenerweise Paare nach christlichem Zeremoniell traute.

Eine andere Theorie besagt, dass der 14. Februar schon im alten Rom als Tag der Liebenden gefeiert wurde – und zwar zu Ehren der Göttin Juno, der Schützerin von Ehe und Familie. Frauen bekamen an diesem Tag traditionell Blumen. Die katholische Kirche soll den Tag dann zum Valentinstag gemacht haben.

Wie auch immer dieser Tag entstanden ist, wir haben die passenden Geschenkideen dafür. Wir wünschen euch einen liebevollen Valentinstag zu ehren der Göttin Juno.

Ginnviertel on the Rocks

Flüssige Liebe für die Region kann man verschenken: Denn Reinhard Putscher holt in seiner Destillerie in Wildenau das Beste aus regionalem Weizen heraus. Unverwechselbaren Charakter geben seinem Gin Gewürze, Kräuter und Blüten aus der Region sowie feiner Holler und saftige Birnen. Lange Rede, kurzer Gin: Auf Eis serviert wird Ginnviertel zu einem wahren Liebestrunk.

Ab 12,90 Euro.

Lange Rede, kurzer Gin ;) A feines Tropferl aus dem Ginnviertel kommt immer gut an.

Sich die Hände dreckig machen



Warum nur einmal im Jahr Blumen schenken? Gemeinsam garteln macht nicht nur großen Spaß, das in-der-Erde-wühlen verbindet auch ungemein. Und das Beste: Was Sie gemeinsam sähen, das wird auch Früchte bzw. Blüten tragen. Wer keinen eigenen Garten hat, kann sich ein Beet mieten. Zum Beispiel beim "Innviertler Mietgarten" in Feldkirchen.

Preis: auf Anfrage – kommt auf die Größe des Beetes an

Ganz und gar keine Schnecken am Schneckenberger Mietgarten.

Gemeinsam abheben

Sich aufeinander einlassen, achtsam sein, Spaß haben und gemeinsam abheben: Liesa Schmitzberger ist Aerial Yoga Trainerin in Ranshofen und bietet Paaren (aber auch Freunden und Freundinnen sowie Interessierten) einen besonderen Relax-Vormittag zum Valentinstag an. Dabei werden Yogaübungen und Massagen gemeinsam mit dem Partner im Aeral-Yoga-Tuch durchgeführt. Ein Erlebnis, das beide sicher so schnell nicht vergessen.

Das Valentins Aerial Yoga Spezial findet am 13. Februar von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Webersölde statt. Anmeldung unter liesa_b@gmx.at alle Infos dazu gibt es auf liesa.at

Preis: 30 Euro pro Paar

Valentinsspezial in der Webersölde: Aerial Yoga für Paare.

Mit Gottes Segen

Ein schönes Erlebnis zu zweit ist die Segensfeier für Paare am Wochenende vor dem Valentinstag in der Pfarrkirche Maria Ach. Ob frisch verliebt, verlobt oder verheiratet: Paare in allen Lebenslagen werden herzlich dazu eingeladen, sich eine Auszeit zu gönnen. Am Samstag, 12. Februar, ab 13 Uhr in der Pfarrkirche Maria Ach oder am Sonntag ab 11 Uhr beim Valentins-Stationenweg. Am Sonntag, 13. Februar, um 19 Uhr wird zu einem musikalisch umrahmten Gottesdienst mit Paarsegnung in die Pfarrkirche Maria Ach eingeladen.