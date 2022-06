Die Kläranlage Braunau wurde wegen größerer Abwassermengen um zwei weitere Belebungsbecken erweitert.

BRAUNAU. Denn nach über 20 Jahren habe die Kläranlage ihre Bemessungsauslastung überschritten. Bei einer Besichtigung machte sich Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) ein Bild.

"Mit dem Ausbau der Abwasserreinigungsanlage in Braunau wird nicht nur der Bedarf für die kommenden Jahre gedeckt. Wir stellen damit auch sicher, dass weitaus weniger ungeklärte Abwässer im Unwetterfall in unsere Fließgewässer gelangen", so Kaineder. Moderne und leistungsfähige Kläranlagen seien ein wichtiger Baustein am Weg zu diesem Ziel.

Energiegewinnung optimieren



Laut dem Obmann des Reinhalteverbands Braunau und Umgebung, Bürgermeister Johannes Waidbacher, konnte man dem Ausbau die Anlage auf 45.000 Einwohner auslegen. "Zusätzlich konnten wir die Energiegewinnung soweit optimieren, dass rund 20 Prozent mehr an Biogas produziert werden kann.