Braunaus Schüler machen die Stadt sauber

24.04.2018, 10:55 Uhr

100 Schüler der NMS Braunau-Stadt beteiligten sich an der Flurreinigungsaktion der Stadtgemeinde.

80 Flaschen Jägermeister im Strauch



BRAUNAU. Es ist fast schon Ehrensache für die NMS Braunau-Stadt: Heuer beteiligten sich 100 Schüler beim Frühjahrsputz der Stadt. "Nicht nur die Bereiche rund um die Schule wurden vom Müll befreit, es ging bis zum Bahnhof, nach Haselbach zum Stechl Weiher, zum Busbahnhof und den Inn entlang", berichtet Andrea Danzer-Winterstätter von der NMS Braunau-Stadt.Den Helfern sei aufgefallen, dass der Müll an der Straße generell weniger geworden sei, so Danzer-Winterstätter. Punktuell gab es aber Überraschungen: Etwa als in einem Busch mehr als 80 Fläschchen Jägermeister auftauchten.