Am 2. und 3. Februar findet im Veranstaltungszentrum Krieglach (VAZ) die zweitägige Veranstaltung „KarriereTag Lehre 2022“ statt.

Mehr als 40 Aussteller, mehr als 500 angemeldete Schülerinnen und Schüler und ebenso viele interessierte Eltern nehmen am ersten gemeinsamen Karrieretag Lehre in Krieglach teil.Bemerkenswert an dieser obersteirischen Lehrlingsplattform ist, dass alle wesentlichen Institutionen mit dabei sind. Partner sind das Regionalmanagement Obersteiermark Ost, die Bildungsregion Obersteiermark-Ost, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, das AMS, die Berufs-Findungs-Begleitung (BFB), das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI), die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Marktgemeinde Krieglach und die Regionalmedien Steiermark mit ihren Produkten Woche und MeinBezirk.at als Medienpartner.

Gedacht ist die Plattform für Schüler und Eltern, die sich für einen Lehrberuf interessieren. Fragen rund um die Berufs- und Karriereaussichten sollen hier beantwortet werden. Außerdem soll die jährliche Veranstaltung als Plattform dienen, um zu zeigen, dass der Berufsweg als Facharbeiter ein sehr guter ist und erst den Beginn auf der Karriereleiter darstellt.

Das Programm:

Am Mittwoch, 2. Februar, findet ab 18.30 Uhr im VAZ Krieglach der Elternabend statt. Vier Referenten bereiten die Thematik rund um das Thema Lehre auf, danach haben die Eltern die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmen in Kontakt zu treten.

Am Donnerstag, 3. Februar startet der Karrieretag für die Schüler – 525 sind bereits angemeldet. Zielgruppe ist die jeweilige 8. und 9. Schulstufe aller Schulen aus der Region. Aufgrund der Corona-Maßnahmen bleiben jeder Schule eineinhalb Stunden Zeit, die ausstellenden Unternehmer zu besuchen.

Sollte die Corona-Lage keine Präsenzveranstaltung zulassen, wird die Lehrlingsmesse auf den 18. und 19. Mai 2022 verschoben.

Die Schüler sind bereits angemeldet, die Eltern können sich ab sofort auf der Homepage www.karrieretag-lehre.at anmelden. Ohne Anmeldung ist keine Teilnahme möglich.

Erwin Fuchs, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag.

Starke Partner

Erwin Fuchs, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag: "Das bewährte System der dualen Ausbildung funktioniert in Österreich bereits seit Jahrzehnten hervorragend und ist ein essentieller Bestandteil der Fachkräftesicherung in Unternehmen. Durch die parallele Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen werden junge Menschen exzellente Könner - nicht nur in der Theorie - sondern sind bereits nach der Lehrausbildung echte Praktiker und Spezialisten. Beim Karrieretag Lehre haben regionale Betriebe die Möglichkeit, die in den Unternehmen konkret angebotenen Ausbildungen zu präsentieren.

Sonja Krückl, Bildungs- und Berufskoordinatorin vom Regionalmanagement Obersteiermark-Ost.

Sonja Krückl, Bildungs- und Berufskoordinatorin vom Regionalmanagement Obersteiermark-Ost: "Ziel ist es, Jugendlichen die Möglichkeiten und Chancen einer Lehrausbildung in der östlichen Obersteiermark zu präsentieren. Erfolgreich und zufrieden im Job werden vor allem die, denen ihre Arbeit Spaß macht. Und eine Arbeit, die Freude bereitet, findet man nur, wenn man alle beruflichen Möglichkeiten kennt oder – noch besser – ausprobiert hat."

Die Aussteller:

Diese Unternehmen stellen am KarriereTag 2022 aus:

