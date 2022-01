Das Familienunternehmen Hausmann bietet eine Corona-Impfaktion für Kunden und Mitarbeiter an.

Am Donnerstag, 10. Februar, findet von 8 bis 18 Uhr an den Hausmann-Standorten in Bruck und Graz beim Einkaufszentrum Seiersberg ein Gesundheitsaktionstag mit einer Corona-Impfaktion statt. Es werden an diesem Tag gesunde Snacks zum Mitnehmen an die Kunden verteilt, zudem gibt es eine breites Angebot von Naturprodukten und naturnahen Haushaltspflegeprodukten; verbunden mit besonderen Rabattaktionen.

Anmeldung zur Impfaktion

Auch eine Impfaktion für Hausmann-Mitarbeiter und für Kunden wird es an diesem Tag in Bruck geben, dafür konnte der Arzt Lukas Pesendorfer aus Hohentauern gewonnen werden.

"Bei uns ist der Anteil der geimpften Mitarbeiter zwar erfreulich hoch, doch wollen wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit einer Booster-Impfung bieten. Aber auch Kunden und externe Personen stellen wir das Impfangebot zur Verfügung", erklärt Hausmann-Geschäftsführer Wolfgang Kaltenegger.

Für die Impfung braucht es eine Anmeldung bis 8. Februar entweder direkt in der Filiale sowie telefonisch oder via E-Mail:

• Hausmann-Bruck: Tel. 03862 / 519 650

oder E-Mail: bruck@hausmann.at

• Hausmann-Graz: Tel. 0316 / 243 37 70

oder E-Mail: graz@hausmann.at

Details zum Unternehmen Hausmann

Seit 1946 ist der Familienbetrieb erster Ansprechpartner für Handel, Gewerbe und Industrie. Eckdaten der Firma Hausmann: 70 Jahre Erfahrung im Großhandel, sieben Cash&Carry-Standorte in ganz Österreich mit 330 Mitarbeitern – somit ist Hausmann der größte Handelspartner für Wiederverkäufer und betriebliche Endkunden in Österreich. Gegründet 1946, liegt das Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Bruck/Mur heute bereits in dritter Generation in den Händen der Familie Hausmann. 140.000Kunden profitieren von der breit gefächerten Non-Food-Palette, die rund 375.000 Marken- und Eigenmarkenartikel umfasst. Hausmann-Standorte gibt es mittlerweile in Bruck, Graz, Klagenfurt, Villach, Salzburg, und Wiener Neudorf.

