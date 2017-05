Afoch aussi , Zufrieden und Glücklich sein.

02.05.2017, 09:00 Uhr

Jo genau , hörst ihn , den Lockruf des Frühlings ? Hia und do höft ma des Summen der Insekten,... knistern tuats in jeda Ecke, weil die Mauserln die haums nötig , sich mit der Wärme des Pelzerl aufzuwärmen. Natürlich schreckt mas auf, wenn ma so dahin maschiert.Jo Schatzl...und moanst net a , dass ma die Bam und Sträucher fost hört wias aufknospen? Jo jetzt ziagt der Frühling wirklich seine Vorhänge vollends auf. Und des Beste ? Mah fühlt sich Frei , Zufrieden und Glücklich.Und weil´s gor so Frühling is, pfeifft ma auf deppate Wäsch-berge oda Akten-durchschaun , oda gor des narrische Autofohrn und dazua hupen, weil´s jedem zu laungsaum geht. Na na , mei Schatzl.... do san ma liaba do in der Einsamkeit untawegs.Is jo wirklich schön, den Winter hinten aun zu lassen, und den größten Glücklichmacher zu genießen... Die Natur natürlich.Also meine liaben Leser.... weg mit dem Frust und der schlechten Laune... wern ma kreativ und fröhlich.Jetzt hob i wirklich koa Zeit weida über des Thema zu reden.... weil i mog mit meinen Schatzl den Himmi , die Luft , den Wind des Frühlings und die Lustigkeit der Freiheit mit ihr zu genießen.Pfiat eich.