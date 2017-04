Naturwesen?!

28.04.2017, 21:16 Uhr

Ich werde dadurch zum Schreiben und Malen motiviert. Vielleicht eine Anregung?Nachdenklich blickt der große Wolkenengel auf die Erde.Wie lange werden sie noch tanzen die jungen Birken im zarten Frühlingswind?Entdeckt es wer? des Baumelfen jüngstes Kind?

Ich freue mich ich kann es sehen:* Das Herz aus Moos am Wegrand, leuchtet in tief in mein Herz* das freundliche Gesicht im sonst unscheinbaren Stein. Das sagt mir: "dubist nicht allein."* Die steinerne Frau erwacht kurz zum Leben, weil ich ihr einen Namen habgegeben.* der dunkle Geselle da am fast abgestorbenen Stamm, er verlor nie den Mut undund lächelt mich freundlich an.* die Wurzel tief verankert gibt Schutz und Haltzart wie Elfengold wiegen sich die Blätter im Birkenwald glitzernd imSonnenschein.* singend stimmen die neugierigen Gesellen am Boden mit ein:* "tanze mit den Elfen im zarten Wind, lass es erwachen, Dein inneres Kind."Gertrud Reitbauer 28. April 2017