BORG connected - Wissenschaft verbindet

10.05.2017, 19:59 Uhr

In der Sekundarstufe 1 führten die Schüler einen selbstentworfenen Versuch zum Thema „Ascorbinsäure“ mit der dortigen NaWi-Neigungsgruppe durch. Die angehenden BORG Maturanten schulten dabei ihre Kompetenzen im Präsentieren, Erklären und wissenschaftlichen Arbeiten. Die Laborpraxis brachte die Gymnasiasten und NMS Schüler zusammen und war daher auch aus einer sozialen Perspektive ein wichtiger Bildungsbeitrag. Aus diesem Grund wurde für Oktober auch sogleich ein gemeinsamer Mikroskopie-Workshop im BORG Kindberg vereinbart.

An der Universität Graz begaben sich die BORG Schüler ins offene Labor, wo Seite an Seite mit Wissenschaftlern ein Experiment zum Thema „GVOs“ (Gentechnisch veränderte Organismen) durchgeführt wurde. Bei der praktischen Arbeit entdeckte so mancher Schüler auch berufliche Perspektiven.