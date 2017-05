Silber für die NMS Kindberg beim Landeswettbewerb

10.05.2017, 21:35 Uhr

Edelbrunner Anja, Edlinger Lara, Ellmaier Hanna, Gruber Maximilian, Hierzerbauer Yara, Hochörtler Clemens, Riegler Lara und Schmidt Fabio waren mit großem Einsatz bei der Sache und wurden dafür mit Silber belohnt.

Zielsetzung des Bewerbes war, dass die drei Säulen des EKS in allen Phasen erfüllt werden. Die praktische Arbeit in Küche und Service (Fachkompetenz, Zeitmanagement, Kreativität) und Kommunikationskompetenz sowie Präsentation im Team wurde jeweils bewertet.Das Küchenteam musste in der Lehrküche der Landesberufsschule ein Menü für fünf Personen zubereiten, das Serviceteam die Menükarte am Computer gestalten, den Tisch kreativ gestalten und dekorieren (u.a. 3 Servietten-Falttechniken beherrschen), die Getränke anhand der Etiketten präsentieren, die Speisen servieren und entsprechende Umgangsformen im Verhalten gegenüber Gästen zeigen.Womöglich wurde mit der Teilnahme am Wahlpflichtfach und besonders mit der Teilnahme am Landesbewerb ein erster Schritt zum Beginn einer Karriere im Tourismusbereich gesetzt. Gesamtsieger wurde die PTS Feldbach, die die Steiermark beim Bundesbewerb in Villach vertreten wird.