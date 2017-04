Sogar die Mur wurde von Müll befreit

26.04.2017, 11:20 Uhr



Einkaufswagen gefunden

Am ersten Tag wurde der Bereich vom hafen, die Mur abwärts gereinigt und neben dem Plastikmüll wurden unter anderem auch weggeworfene Einkaufswagen, WC-Schüsseln und Reifen geborgen, die mittels Bootstransport zu der Sammelstelle bei der Marina gebracht wurden. "Gegen Ende des Tages war soviel Müll gefunden worden, dass die Sammelsäcke zur Neige gingen", erzählt Ferdinand Hauer, Vorstand des Brucker Wassersportklubs.

Überflussgesellschaft

Der Bereich oberhalb der Marina sowie die Insel in diesem Murabschnitt wurden am folgenden Tag gereinigt. "Wir fanden hier eine Unmenge an Autoreifen, Eisenteile, Plastikflaschen, Kanister, Isoliermaterial. Das zeigt, in welcher Überflussgesellschaft wir leben und wie einfach es ist, diesen Müll in den Fluss zu kippen, anstatt ordnungsgemäß zu entsorgen", so Hauer. Doch auch Erfreuliches brachte die Aktion hervor: "Der Zusammenhalt der Gruppe ist enorm, keinem war die Arbeit zu schmutzig, jeder hat mit seinem Beitrag mitgeholfen, das Problem Müll im Bereich der Mur zu verringern und bei manchen hat sich die Einstellung zu Plastikverpackungen geändert." Der Brucker Wassersportklub sei jederzeit wieder bereit, wenn es um einen Einsatz auf der Mur gehe.