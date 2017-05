BHDT: Zuschlag für Großprojekt

12.05.2017, 09:36 Uhr

Das Kapfenberger Maschinenbauunternehmen stattet eine Hochdruckanlage in Nanjing aus.

Die Best High Pressure & Drilling Technology GmbH (BHDT) erhielt nach monatelangen detaillierten technischen und wirtschaftlichen Vorbereitungen des Angebotes und einem hartem Durchsetzungskampf gegenüber der Konkurrenz während der Vergabeverhandlungen in China, den Zuschlag für einen Großauftrag in der Höhe von mehr als 15 Millionen Euro zur Ausstattung einer Hochdruck-EVA-Anlage in Nanjing, im Nordwesten Shanghais.Nach einer Produktionszeit von rund zwölf Monaten werden im Mai 2018 die ersten Hochdruckkomponenten an den Kunden Sinopec YPC geliefert. Diese Lieferung umfasst Rohrwärmetauscher inklusive Stahlbau sowie zwei Zwischenkühler in vier Modulen, ein Ventilpaket sowie die dazu notwendige Hydraulikanlage und Isometrie-Rohrleitungssysteme.

Marktführerschaft

Wichtiger Arbeitgeber

Mit diesem Projekt gelingt es dem in Kapfenberg ansässigen Unternehmen einmal mehr ihre Marktführerschaft auszubauen. Das Unternehmen kann auf eine bemerkenswerte Geschichte zurückblicken. Bereits seit 1950 werden in Kapfenberg Komponenten für die Hochdruckindustrie entwickelt, berechnet, gefertigt und getestet.1995 wurde die BHDT GmbH in die Dr. Aichhorn Group eingegliedert. Neben der BHDT ist die Dr. Aichhorn Group auch Eigentümer der „Metall und Technik Völkl“, „Hitzinger GmbH“, „BHDT Service GmbH“, „BFT“ und „GIG Karasek“.Aktuell erarbeitet die BHDT mit ihren 300 Mitarbeitern auf einer Gesamtfläche von über 27.000 Quadratmetern Produktionsfläche, aufgeteilt auf drei Werke in Kapfenberg und Hönigsberg, einen Umsatz von 70 Millionen Euro pro Jahr. Die Exportrate liegt bei nahezu 100 Prozent.Somit ist die BHDT GmbH ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Durch Großprojekte wie jenen in Nanjing können bestehende Arbeitsplätze gesichert und zusätzliche geschaffen werden. Um weiterhin an diesen Erfolg anknüpfen zu können, benötigt man in den nächsten Jahren vor allem exzellent ausgebildete Techniker und Fachkräfte.Hochpräzessionsteile für die Herstellung von KunststoffPolyethylen und EVA gehört heute zu den wichtigsten Kunststoffen in der chemischen Industrie, die unter anderem für Kabelummantelungen, Folien, Verpackungsmaterial, Zwischenbeschichtungen in Solarpanelen oder Schuhsohlen weiterverarbeitet wird. Inzwischen sind eine große Anzahl von LDPE- und EVA-Hochdruckanlagen weltweit mit den Produkten der BHDT ausgestattet. Der Leistungsumfang hört aber nicht bei der Lieferung der Bauteile auf. Nach der Lieferung stehen dem Kunden vor Ort hausinterne Expertenteams zur Verfügung, welche die meist kundenspezifisch gefertigten Teile einbauen, die Anlage in Betrieb nehmen und über die gesamte Lebensdauer der Anlage ständig notwendige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen.