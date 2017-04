Holzbau Terler erneut "Empfohlener Meisterbetrieb"

26.04.2017, 16:44 Uhr



Die Meinung der Kunden

Seit über einem Jahrzehnt jedes Jahr erneut von Kunden zum „Empfohlenen Meisterbetrieb“ gekürt zu werden, setzt drei Dinge voraus: Ausgezeichnete Handwerksqualität, leidenschaftliche Mitarbeiter und die Kondition, selbstgesteckte Qualitätsziele zu erreichen. Betriebe, die von mehr als zehn Kunden Höchstnoten erhalten, dürfen für ein Jahr die Auszeichnung „Empfohlener Meisterbetrieb“ führen. Bewertet werden die Holzbaumeister und ihre Mitarbeiter zum Beispiel nach Pünktlichkeit, Sauberkeit und Kommunikation.„Kundenfeedback bringt uns in den Betrieben viel weiter. Denn es ist nicht nur die handwerkliche Leistung, die Kunden überzeugt, sondern auch freundliche Mitarbeiter und saubere Baustellen“, erklärt Josef König, Obmann von „Besser mit Holz“, „damit heben wir uns deutlich vom Mitbewerb ab.“ Und mögliche neue Kunden können sich bei den „Empfohlenen Meisterbetrieben“ auf diese Leistungen verlassen.Heuer erweiterte „Besser mit Holz“ das Kundenmanagement. Erstmals nannten die Betriebe ihre „Lieblingskunden“. Gestärkt wurde damit vor allem das Feedback der Mitarbeiter. Ihre Einschätzung einer Baustelle nach definierten Kriterien (Wie wurde mit den Mitarbeitern umgegangen? Hat sich der Kunde bewusst für einen regionalen Betrieb entschieden etc.?) war die Basis für die Entscheidung. „Wir lieben alle unsere Kunden. Wichtig war uns vor allem, dass auch die Mitarbeiter einmal die Chance auf ein Feedback haben, dass nicht nur die Kriterien Umsatz und Architektur hat, sondern „softe“ Kriterien heranzieht“, so Josef König.

"Zugmaschinen"„Besser mit Holz“ ist ein Verein von 31 Holzbaumeistern, die sich besonders um die Vermarktung des Holzbaus bemühen. Die Landesinnung Holzbau unterstützt diese Initiative. „Die ‚Besser mit Holz‘-Betriebe sind die ‚Zugmaschinen‘ aller steirischen Holzbaubetriebe“, sagt Oskar Beer, Landesinnungsmeister Holzbau.