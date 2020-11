Nach dem ersten Lockdown dieses Jahres müssen die Wirte in der Region erneut schließen – voraussichtlich bis Ende November. Darum bieten zahlreiche Gastronomen wieder einen Abhol- und Lieferservice an.

ENNS. Seit 3. November befindet sich ganz Österreich im zweiten Lockdown: Viele Branchen wurden erneut in die Knie gezwungen – besonders die Gastronomie ist von den neuen Verordnungen stark betroffen. Jetzt liegt es an uns, unsere regionalen Wirte zu unterstützen: Viele haben bereits ihren Service wieder umgestellt und bieten einen Abhol- und Lieferdienst an. Welche Köstlichkeiten bei welchem Wirt und wann abgeholt werden können, erfahren Sie in der folgenden Auflistung.

Enns

•Gasthof „Zum goldenen Schiff“

Lieferdienst von Montag bis Freitag, 11.30 bis 15 Uhr.

Danach nur mehr Selbstabholung bis 19 Uhr.

Bestellung unter 07223/860 86

•Häferlgucker

Mittagsmenü inklusive Lieferdienst von Montag bis Freitag, 11 bis 14.30 Uhr.

Bestellung per WhatsApp unter 0676/9754 590

•Hotel am Limes

„Liebe Freunde! Liebe Gäste! Auf Grund der erneuten Schließung der Gastronomie bieten wir wieder die Abholung und Zustellung im Raum Enns an. Abholung täglich von 10.30 bis 20 Uhr. Zustellung von Speisen 10.30 bis 21.30 Uhr.“

Bestellungen unter 07223/864 01 oder unter 0650/6684 690

•Kai7

„Wir liefern unsere Speisen auch an eure Arbeitsplätze. Diese bringen wir in umweltfreundlicher Verpackung. Eure Bestellungen nehmen wir gerne am Vortag oder auch am selben Tag entgegen.

Bestellung bis 10 Uhr unter 07223/804 17

Ennsdorf

•Gasthof Stöckler

Von 6. bis 8. November, von 11 bis 14 Uhr, wird bei der Familie Spitzer gekocht.

Mittagsmenüs kann man von Montag bis Freitag bestellen.

Bestellungen unter 07223/826 00

Kronstorf

•Thalinger Hof

„Ab heute gibt es alle unsere Gerichte zum Abholen für Zuhause oder für die Arbeit. Von Wild über Gansl bis hin zu unseren Wirtshausklassikern. Zwischen 11 und 19 Uhr könnt ihr telefonisch vorbestellen – Abholung bis spätestens 19.45 Uhr. Wenn die Möglichkeit besteht, bitten wir euch, eigene Behältnisse für unsere Speisen mitzubringen. Natürlich haben wir auch Einweg-Mitnehmboxen da.“

Bestellungen unter 07223/808 05

St. Florian

•Stiftskeller

„Alles zum abholen! Wir freuen uns auf viele Bestellungen! Bitte beachten: auch am Donnerstag sind wir für euch da!“

Abholung von 11.30-14 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr

Bestellungen unter 07224/890 270

•Gasthof Pfistermüller

„Abholung von vorbestellten Speisen wieder zulässig! Wir werden dies wahrnehmen und für Sie Speisen zur Abholung anbieten. Wir freuen uns auf Eure Bestellung!“

Bestellungen jeweils am Vortag oder bis spätestens 9 Uhr am Abholtag unter 07224/4276

•Florianerhof

Speisen zum Selbstabholen; Abholung auf Vorbestellung bis 10:00 Uhr am Abholtag; Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 13 Uhr; Bestellung unter 07224/4254-0 oder 0664/1223 673

•Restaurant Nepomuk

Täglich von 11 bis 14 und von 17 bis 19 Uhr; Speisen und Pizzen zum Abholen und kostenfreie Zustellung im Raum St. Florian; Zusätzlich auf Vorbestellung (2-3 Tage vorab): ofenfrische Bauernente zur Abholung oder Zustellung

Bestellung unter 07224/219 37

Hofkirchen

•Hofkirchner Stüberl

„Liebe Gäste, leider kann aufgrund der aktuellen Situation das für 14. und 15. November geplante Martinigansl Essen nicht in unserem Wirtshaus stattfinden. Gerne bieten wir euch jedoch unsere Gansl mit Kartoffelknödel, Rahm-Serviettenknödel und Blaukraut zur Abholung an. Wenns kein Gansl sein soll, gibt es auch Wiener/Corden von der Pute/vom Schwein oder Erdäpfelzipf. Wir freuen uns auf Eure Bestellungen!“

Bestellungen von Donnerstag bis Montag unter 07225/7206

St. Valentin

•Gasthaus Pillgrab zur Linde

„Mittagsgerichte können von Dienstag bis Sonntag, bis 11 Uhr telefonisch vorbestellt und im Gasthaus abgeholt werden. Preis für Abholung acht Euro, Sonntagsmenü um zehn Euro.“

Bestellungen unter 07435/523 19

•Restaurant-Hotel Wallner, Gasthof „Zum grünen Baum“

„Unser Mittagsmenü gibt es auch zum Abholen – gerne können Sie bei uns auch Gansl per telefonischer Vorbestellung im ganzen November abholen.“

Montag bis Freitag, 11 bis 13.30 Uhr

Bestellungen unter 07435/524 54

