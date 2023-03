...zu Weihnachten: Frieden. Menschlichkeit. Kinder, die gesund sind und in die Schule gehen. Erwachsene, die keine Sklavenarbeit errichten müssen. Ein Weltklima, das die Menschen nicht zu Millionen in die Flucht treibt. Länder, die Geflüchtete helfend aufnehmen und mit ihrer Politik, Klimapolitik, Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass die anderen nicht flüchten müssen. Politiker, die Gutes tun und es sinnvoll präsentieren. Es ärgert mich nämlich, dass heute so viele BürgerInnen politikverdrossen sind, weil es spektakuläre Fälle von miesen, korrupten, dummen PolitikerInnen gibt. Die große Mehrheit der Politiker verrichtet still und erfolgreich ihre Arbeit, der wir in unseren Breiten unseren Wohlstand und sozialen Frieden verdanken, außer wir lassen uns in den so genannten sozialen Medien von Spinnern und Mieslingen aufhetzen. Wer das nicht sieht, hat keine Ahnung von der Welt und von der Geschichte. Ich wünsche mir, dass wir unseren Verstand verwenden, keine Wissenschaftsleugner sind und ohne Hass und Neid.

Ich wünsche mir, dass das kein unrealistischer, frommer Wunsch bleibt, in die Wolken geschrieben.