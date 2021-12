Es war eine stille, disziplinierte Veranstaltung. Man stand mit großem Abstand zu den anderen. Alle hatten Masken an, sogar die Kinder. Man hatte Handylichter, Taschenlampen, Windlichter, Kerzen, manche haben sogar eine Lämpchenkette um den Hals oder um den Rucksack geängt. Viele Hunde haben auch geblinkt und geleuchtet. Die Omas gegen Rechts leuchteten schon mit ihrer roten Mütze.

Das Motto war "Yes we care!" Dieser Satz wurde auf den Straßenbahn-Anzeigetafeln ausgeschrieben, und die verspielten Neon-Buchstaben an der Fassade der Staatsoper haben auch "Yes we care!" gebildet.

Die stille Kundgebung solte an die Covid-Toten erinnern; die Lebenden mahnen, sich gegen die Pandemie zu schützen, und es sollte ein kleines symbolisches Dankeschön an das Gesundheitspersonal sein. Denn in den Spitälern, Ordinationen, Rettungsautos etc. wird übermenschlich viel gearbeitet und geleistet. Ich habe das während meiner 16 Tage im AKH (Covid-Akut-Station) am eigenen Leib erfahren.

Es gab kaum sichtbare Polizei. Sie hätte auch nichts zu tun. Es war schön. Es sollte aber Konsequenzen geben, zB mehr Geimpfte und eine viel bessere Entlohnung des Gesundheitspersonals.