anderes im MAK. Es gibt eine Großausstellung mit 1000(!) Objekten zum Werk Josef Hoffmanns, des genialen österreichischen Architekten und Designers. Viele Objekte sind in Wien zuhause, wir kannten sie schon, trotzdem ist es eindrucksvoll, diese Zusammenstellung zu sehen.

Hoffmann lebte von 1870 bis 1956. Er trug die Jugendstil-Bewegung mit, war Mitbegründer der Wiener Werkstätte, hat Wohnhäuser mitsamt kompletter Einrichtung inklusive Besteck und Trinkgläser entworfen, das Purkersdorfer Sanatorium, die Österreich-Pavillons für die Venediger Biennale 1935 und die Pariser Weltausstellung 1937 gebaut und daneben unzählige kleinere Objekte gestaltet: Tapeten, Teppiche, Kleider, Gürtel, Schmuck. Silberne und messingene Gerätschaften. Lampen, Luster, Lichtschalter, Türklinken. Ikonishe Möbel, ganze Büroeinrichtungen, Spiegel. Er hat auch Gemeindebauten für Wien in der Zwischenkriegszeit und in den 50-er Jahren geplant.

Ich kann es gar nicht aufzählen. Es lohnt sich, hinzugehen. Aber man braucht viel Zeit, auch wenn man die guten Informationen gar nicht alle durchliest.