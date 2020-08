Der technische Fortschritt und ein sich ständig verändernder Lebensalltag sind unsere stetigen Begleiter. Es ist faszinierend, wie schnell sich die Technik weiterentwickelt und wie sehr unser Alltag dadurch vereinfacht wird. Eine besonders wichtige Entwicklung sehe ich im Ausbau des grünen öffentlichen Verkehrs, der die vielen Autos von den Straßen holen soll. Hier hat sich in den letzten Jahren zwar einiges getan, jedoch noch nicht genug. Besonders die Pendler aus dem Flachgau, die tagtäglich in die Stadt Salzburg fahren müssen, bemerken, dass hier noch viel getan werden muss. Aber auch für den Feierabend und das Wochenende sind regelmäßige und kostengünstige Verbindungen, die auch einen abendlichen Umtrunk ermöglichen, nötig. Denn nur so kann man verhindern, dass viele nach "ein paar Gläschen" noch mit dem Auto fahren. Dabei hilft es natürlich nicht, wenn der letzte Bus etwa um 20 Uhr fährt. Vielleicht wird dann auch von den meisten "Autoliebhabern" mehr Wert auf den öffentlichen Verkehr gelegt.

