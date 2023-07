Im Salzburger Stadtteil Liefering fand heute Nachmittag ein Polizei Großeinsatz statt. Grund dafür war ein Raub in einem Wohnhaus in Liefering. Eine große Anzahl an Polizeibeamten und ein Hubschrauber fahndeten nach zwei Räubern.

SALZBURG. Laut Bericht der Polizei Salzburg wollte das Opfer gerade seine Wohnung in Liefering verlassen, als ein Unbekannter ihn mit einer Pistole bedrohte und zurück in die Wohnung dirigierte. Dort zwang er den Salzburger, seinen Safe zu öffnen. Im Anschluss soll ein zweiter Täter den Safe geleert und Geld und Edelmetalle im fünfstelligen Wertbereich gestohlen haben. Das Opfer wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Einer der Täter bedrohte den Salzburger mit einer Pistole und zwang ihn dazu, ihn in die Wohnung zu lassen.

Raubüberfall in Liefering

Zwei unbekannte Täter überfielen am Mittwoch, den 28. Dezember, am Nachmittag einen Salzburger in seiner Wohnung in Liefering. Laut Angaben der Polizei wollte der Mann gerade seine Wohnung verlassen, als ein Unbekannter (circa 1,70 bis 180 Meter groß, in dunklem Hoodie mit Kapuze, einer FFP-2-Maske und einer Sonnenbrille) ihn mit einer Pistole bedrohte und ihm sagte, er solle zurück in die Wohnung gehen. Dort zwang er sein Opfer, den Safe zu öffnen. Dieser wurde dann von einem zweiten Täter (keine Beschreibung vorhanden) geplündert. Dabei wurden Geld und Edelmetalle im fünfstelligen Gesamtwert gestohlen. Das Opfer erlitt bei dem Überfall keine Verletzungen.

Noch ist nicht genau bekannt, nach wem und warum die Polizeibeamten heute Nachmittag suchten.

Großfahndung läuft

Nachdem der bewaffnete Täter dem Opfer gesagt habe, er werde seine Familie töten, wenn er die Polizei ruft, setzte der Salzburger einen Notruf ab. Die Salzburger Polizei startete sofort eine groß angelegte Fahndung mit einer großen Zahl von Polizeibeamten und einem Hubschrauber. Diese verlief negativ. Die Ermittlungen laufen weiterhin.

