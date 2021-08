Was den Bau von Reihenhäusern betrifft, ist die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in Stegersbach praktisch durchgehend am Werk. Für die jüngste Bauetappe am Hotterweg wurden die Häuser an die neuen Mieter übergeben und am selben Tag der Spatenstich für eine weitere Serie gesetzt.

Sechs plus vier Reihenhäuser

Die sechs Reihenhäuser, deren Bau abgeschlossen wurde, haben jeweils 106 m² Wohnfläche mit drei Schlafzimmern und Terrasse. Alle Einheiten sind laut OSG vergeben, Obmann Alfred Kollar wünschte den Bewohnerinnen Ana-Lena Falk, Katrin Schwarz, Carina Stubics und Nadine Koller bei der Übergabe alles Gute.

Direkt unterhalb werden die nächsten vier Reihenhäuser gebaut. "Bis zum Spätsommer 2022 werden sie fertiggestellt, alle Häuser sind bereits vergeben", teilte Kollar beim Spatenstich mit.

"Blaulichtzentrum"

Außerdem baut die OSG derzeit am zweiten Abschnitt des "Blaulichtzentrums" auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes. Hier entstehen ein neuer Polizeiposten, ein neuer Rot-Kreuz-Stützpunkt und Wohnungen. "Damit wird die OSG die 200er-Marke von Wohnungen und Reihenhäusern in Stegersbach überschreiten", zeigte sich Kollar stolz. Weiters in Vorbereitung ist ein Block mit sechs Wohnungen in der Kastellstraße.

Insgesamt investiert die OSG bis zum Jahr 2022 allein in Stegersbach 9,5 Millionen Euro.