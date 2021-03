Von Galileo über Ötzi bis zu Zeitzeugen

Die Jogllandbibliothek Wenigzell beteiligte sich heuer wieder am österreichischen Vorlesetag, welcher jährlich vom österreichischen Bibliotheksverband ausgeschrieben wird. Bedingt durch die Pandemie wurde eine etwas andere Art des Vorlesens gewählt, um jegliche Ansteckungsgefahr zu vermeiden. An drei Stationen wurden im Ortsgebiet Hörspiele abgespielt:

Begegnungszentrum - Ötzi, ein Sensationsfund

Bücherbox – Galileo Galilei

Gemeindeamt – Zeitzeugen berichten aus dem Jahr 1938.

Mit dieser Aktion sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass in der Bibliothek auch eine ganze Reihe von Hörbüchern entlehnt werden können.