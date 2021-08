FÜRSTENFELD. Am Freitag, 20. August, geht in der Thermenhauptstadt das Kabarett "Open Air". Gernot Kulis gastiert mit seinem Programm "Best of Callboy" am Freitag, 20. August um 19.30 Uhr auf dem Augustinerplatz. Der Star-Comedian präsentiert die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Einlass ist ab 18 Uhr, es gilt die 3G-Regel. Karten sind im Tourismusbüro Fürstenfeld sowie bei Ö-Ticket erhältlich.