Hartberg ist „Kleine Historische Stadt“

Das Prädikat soll auch dazu beitragen neue Gästeschichten zu erschließen.



Die Kleinen Historischen Städte (kurz KHS genannt) sind ein Zusammenschluss von 16 Kleinstädten in Österreich. Sie verfolgen das Ziel gemeinsam touristisch aufzutreten, um die Bekanntheit der Städte sowie der Dachmarke im In- und Ausland zu steigern und damit neue Gästeschichten zu erschließen. Städte mit einem gut erhaltenen historischen Stadtkern erfreuen sich bei Kulturreisenden hoher Beliebtheit. So liegt es nahe, die gut erhaltene Altstadt von Hartberg, die zu den schönsten der Steiermark zählt, österreichweit und über die Grenzen hinaus aktiv zu bewerben.

Dank an alle Beteiligten



Aus diesem Grund darf sich auch Hartberg seit Jänner dieses Jahres zu den Mitgliedern der „Kleinen Historischen Städte“ zählen und kann damit neue Maßstäbe in der Vermarktung mit Schwerpunkt Kulturtourismus setzen. „Hartberg positioniert sich als touristischer Leuchtturm für die Region. „Mitglied der ‚Kleinen Historischen Städte‘ zu sein, unterstreicht das hohe touristische Level unserer Stadt“, so Bgm. Marcus Martschitsch anlässlich der offiziellen Aufnahmezeremonie durch Eva Pötzl, Geschäftsführerin des Marketingverbunds „Kleine Historische Städte“, im Schlosspark Hartberg. Sein Dank galt allen, die zum Gelingen dieses ambitionierten Projektes beigetragen haben, besondere Erwähnung fanden die Ideengeberin Doris Schneider-Manns Au und die Projektleiterin seitens des Tourismusverbandes Christa Kampl. Diesem Dank schlossen sich auch TV Hartbergerland-Vorsitzenderstv. Werner Großschedl und der Obmann des Historischen Vereines Reinhold Glehr an. Alle Infos auf www.khs.info