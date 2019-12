„Himmlische Weihnachtsfeier“ der Rohrbacher Pensionisten!

Ab eines gewissen Alters heißt Babylotion nicht mehr Nivea, sondern Voltaren. Und spätestens dann, wenn dir der Bürgermeister persönlich zum Geburtstag gratuliert, bist du wirklich alt! Doch eigenartiger Weise läuft bei den „Rohrbacher Pensionisten“ alles komplett anders ab. Sie halten es anscheinend mit Udo Jürgens: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an – mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran!“ Und genau diese Philosophie ist es, was die Rohrbacher Pensionisten zu einem besonderen Verein macht! Zu einem Verein voller Tatendrang, Ideen und Phantasie.

So wurden im Laufe des heurigen Jahres nicht weniger als 17 verschiedene Veranstaltung mit insgesamt 562 Mitglieder durch Obfrau Erna Kefer und Grete und Dieter Hiebler geplant und perfekt veranstaltet! Kein Wunder, dass Rohrbachs Pensionisten von ihren Führungskräften nur in höchsten Tönen sprechen!

Und so wie jedes Jahr stand auch heuer wieder die alljährliche, traditionelle Weihnachtsfeier als letzte Jahres - Veranstaltung am Programm. Da Weihnachtsfeiern prinzipiell ein eigener Zauber inne wohnt und keiner anderen Feier gleicht, verstehen die Rohrbacher Pensionisten auch diesbezüglich, diesen inneren Frieden des Zaubers gekonnt im Raum schweben zu lassen, um damit etwas Großartiges zu schaffen. Allein schon die Örtlichkeit, eben der „Pferschywirt“ ist Garant für beste Bedienung und himmlischer Kulinarik. Alleine die Vornamen der Wirtsleute - CHRISTa und JOSEF deuten darauf hin, dass sie „Das“ ideale Gasthaus und Pension für

Weihnachtsfeiern sind!

Eine eigene Klasse für sich, und daher ein fixer Bestandteil dieser Feier sind Inge Morgenbesser und Heribert Riegler, die durch ihre gekonnten Vortragsweise lustige, wie auch nachdenkliche Weihnachtsgedichte und Gedanken in richtiger Tonlage, Gestik und Betonung profihaft zum Besten geben und diesbezüglich mit jeder Menge respektvollen Applaus belohnt wurden. Und als es dann zum Abschluss der gelungenen Weihnachtsfeier zu den jährlichen Ehrungen langjähriger Mitglieder, konkret: Johann Huisbauer (30 Jahre), Friedrich Haas, Christine Grass (jeweils 20 Jahre), und Dieter Hiebler, Erna Kefer, Maria Knöbl, Waltraud Lechner, Hanni Raab, Fritz Riegler, Adele Schuh, sowie Christine Prenner für jeweils 10 Jahre kam, ertönte aus dem himmlischen Chor auf der Bühne wunderbare Melodeien durch den festlichen Raum des Pferschywirtes. Konkret gehörten diese engelsgleichen Stimmen den 4 Engeln des Chores „Mash-Up“, die durch ihre Musik das Fest in noch höhere Sphären trugen, was auch Rohrbachs Bürgermeister Günter Putz ins Staunen brachte!