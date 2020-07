Am vierten Tag des Juniors Hartberg Fußballcamp waren die beiden TSV Prolactal Hartberg Bundesligafußballer Christian Klem und Dario Tadic auf Besuch. Sie standen den Nachwuchsfußballern Rede und Antwort und erzählten aus dem Alltag eines Profifußballers.

Der Chef des Hauptsponsors McDonalds, Thomas Klug, zeigte sich sehr erfreut darüber, dass trotz der schwierigen Zeit für den Fußball so viele Jugendliche das Angebot des Juniors McDonalds Fußballcamps in Anspruch genommen haben. McDonalds und die Juniors Hartberg gehen seit 19 Jahren gemeinsame Wege in Sachen Fußball-Feriencamp in Hartberg