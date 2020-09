Großsteinbach vor Burgau Tabellenführer

In der Unterliga Ost setzten sich Großsteinbach (5:2 gegen Sonnhofen) und Burgau (5:3 in Strallegg) an die Tabellenspitze. Bad Blumau holte gegen Elin Weiz II ein 2:2 Remis. Am 4. September empfängt Großsteinbach den SV Vorau (19.30 Uhr). Am 5. September ist Rohrbach in Burgau zu Gast (17 Uhr) und Bad Blumau in Schildbach bei Hartberg Umgebung (17.30 Uhr)