„Bike Total“ lud zum Start in die neue Saison

HARTBERG. Mit dem Schwerpunkt E-Bikes startete das Hartberger Fahrad-Fachgeschäft „Bike Total“ in die Saison 2020. Zu sehen waren die neuesten Modelle der Marken Kalkhoff, Focus, Canondale, Centurion, Hercules und Giant. „Der Trend geht ganz klar zu stärkeren Akkus (625 Watt, erweiterbar bis 1.125 Watt), die im Rahmen integriert sind, besserem Ansprechverhalten und mehr Infos am Display“, so Bike Total-Chef Ewald Holzer. Die Bandbreite reicht vom Einseigerbike bis zum High-End-Produkt. Ebenfalls zu sehen waren „Frog“-Leichtbauräder für Kinder (ab 3,5 kg) sowie Mountainbikes und Rennräder für klassischen Muskelantrieb. Achtung! Am Donnerstag, 26. März, von 9.30 bis 18 Uhr lädt Bike Total zum großen Kalhoff E-Bike-Testival. Infos unter Tel.: 0664/238 00 67 bzw. auf www.bike-total.at