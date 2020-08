ShoppingPASS Hartberg: Die Gewinner stehen fest

49 Hartberger Betriebe und Ausflugsziele beteiligten sich am Hartberger ShoppingPASS.

Unter allen Kunden, die in einem der teilnehmenden Betriebe einen ShoppingPASS eingelöst haben, wurden unter Ausschluss des Rechtsweges Shopping-Gutscheine im Wert von insgesamt 5.000 Euro verlost.

Über den Gewinn von Shopping-Gutscheinen dürfen sich freuen: Erika Fuchs, Schildbach; Rebeca Ganster, St. Johann i.d.H.; Anita Holzer, Hinteregg; Maria Kerschenbauer, Rohrbach; Barbara Klingenberg, Hartberg; Monika Müller, Hartberg; Elisabeth Postl, Hartberg; Rupert Schuch, Kleinpetersdorf; Helga Singer, Hartberg; Brigitte Trimmel, Löffelbach.

Unter dem Motto „hier bin ich daheim, hier kauf ich ein“ ist Shoppen in Hartberg, der Einkaufsstadt mit Herz, immer ein Gewinn.

Einkaufsstadt Hartberg-Obmann Dietmar Peinsipp: „Besonderer Dank gilt allen Kunden, die ihre Einkäufe und Dienstleistungen in Hartberg tätigen und damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung von Arbeitsplätzen leisten.“