"Cover Girls": Von Kopf bis Fuß auf Swing eingestellt

Petticoats, Pailletten und Benny Goodman - es lebe der Charme der legendären 1930er und 1940er-Jahre - die Goldene Ära des Swinging Jazz. Wer einmal von diesem goldenen Lebensge-fühl infiziert ist, kommt nie mehr los. Und der kann sich auch dem eleganten Swing der "Cover Girls" nicht entziehen. Sie heißen nicht nur so, sie sehen auch verdammt gut aus, Isabel, Ulrike und Eva. Seit 2006 treten die "Cover Girls" in dieser Formation auf.

In ihrem aktuellen Programm "High Society" begeben sie sich auf Spurensuche bei den Reichen und Schönen, nehmen sich Anleihen aus wunderbaren Filmklassikern wie "Die oberen Zehntau-send" oder "Frühstück bei Tiffanys" und mixen aus Glamour, Charme und Champagner einen ele-ganten musikalischen Cocktail.

Zu diesem aktuellen Programm der „Cover Girls“ laden die Damen des Lions Clubs Thermenland am Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 19.30 Uhr ins Atrium des Quellenhotels Bad Waltersdorf herzlich ein.

Vorverkaufskarten zum Preis von 20 Euro gibt es in der Heiltherme Bad Waltersdorf, im Tourismusbüro Bad Waltersdorf, bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG und bei allen Damen des Lions Clubs Thermenland.