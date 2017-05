Schwungvolles Festkonzert zum 40. Geburtstag

03.05.2017, 16:29 Uhr

Das Orchester Morino begeisterte beim Jubiläumskonzert in Fürstenfeld hunderte Musikfans.

Das "Morino-Akkordeon-Orchester" wurde im Herbst 1976 von Johann Murg gegründet, 1977 wurde in Fürstenfeld erstmals zum Konzert geladen. Der Name des Ensembles leitet sich vom Musikinstrument ab, die Bandbreite dieses harmonischen Klangkörpers mit einer Stammbesetzung von rund 25 Musikern umfasst nahezu alle musikalischen Genres. Mit einem bunten Melodienreigen und dem Akkordeon-Ensemble der Franz Schubert Musikschule Fürstenfeld sowie Tina & Nicki Freiberger als Gästen auf der Bühne feierte das Orchester Morino gemeinsam mit vielen Fans in der Stadthalle Fürstenfeld sein 40 Jahr-Jubiläum. Das anspruchsvolle wie unterhaltsame Repertoire erstreckte sich von Johann Strauss bis hin zu Balladen und Rock sowie von ABBA bis hin zu Peter Alexander. Unter den Konzertgästen war auch Bürgermeister Werner Gutzwar, der Johann Murg für seinen wertvollen Beitrag zum Fürstenfelder Kulturgeschehen dankte. Für die charmante Moderation des Abends sorgte Heidi Murg in bewährter Manier.