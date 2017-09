Das Radl der Zeit dreht sich in St. Lorenzen

29.09.2017, 14:41 Uhr

Seit 1885 gibt es in St. Lorenzen am Wechsel eine Tanzmusik, die eine ganz besondere Eigenart vermittelt. Dieses einmalige Kulturgut ist dem Umfeld der klassischen Wiener Tanzmusik zuzuordnen. Da aus früherer Zeit kein geschlossenes Notenmaterial vorhanden war, arrangierte Josef Hutz aus St. Lorenzen in den 1980er-Jahren an die 70 Tanzmusikstücke stilgetreu. Die Lorenzer Musikanten haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musikrarität zu pflegen und für die Zukunft zu erhalten.