L 446 wird weiter ausgebaut

26.04.2017, 13:13 Uhr

290.000 Euro für das Vorhaben „Anschluss Fersten“ in St. Johann in der Haide projektiert.

Die Baustelle ist eingerichtet und mit den ersten Arbeiten wurde auf der L 446, der Lungitztalstraße, gerade begonnen. „Im Zuge des Bauvorhabens ,Anschluss Fersten‘ in St. Johann in der Haide wird ein 400 Meter langer Abschnitt erneuert und zudem auf fünfeinhalb Meter verbreitert. Zusätzlich wird auch ein neuer Gehsteig mit einer Länge von knapp über 600 Meter errichtet. An den Gesamtkosten von 290.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde mit 80.000 Euro“, so Verkehrslandesrat Anton Lang.Die Straßenbreite betrug in diesem Abschnitt nur ca. 5 bis 5,20 Meter. Jürgen Schiman von der Baubezirksleitung Oststeiermark: „Nachdem die Straßenverbreiterung größtenteils beidseitig erfolgt, bleiben die bestehenden Grundstückszufahrten unverändert.“ Der Bestand wird inklusive Frostkoffereinbau praktisch neu aufgebaut. Bgm. Günter Müller: "Für St. Johann ist die Sanierung dieses Straßenstücks für die Weiterentwicklung als Wohn- und Gewerbestandortgemeinde sehr wichtig. St. Johann/Haide hat den höchsten Einwohnerzuwachs im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ich bedanke mich bei LR Anton Lang und den Vertretern der Baubezirksleitung für die Umsetzung dieses wichtigen Projektes."

Bis 8. Mai ist der Baustellenbereich halbseitig gesperrt, dann erfolgt bis 25. Mai eine Komplettsperre. „Mit der Komplettsperre können die Asphaltschichten mit einem Fertiger ohne Mittelnaht eingebaut werden, womit auch die Lebensdauer erhöht wird. Die beschilderte Umleitung führt dann über die B 50, Burgenland Straße und über die B 54, Wechsel Straße“, so Schiman. Bis zur endgültigen Fertigstellung spätestens Mitte Juli ist der Abschnitt dann bereits wieder mehr oder weniger ohne Behinderungen befahrbar.