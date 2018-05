Laufend zu neuen Berufen

03.05.2018, 13:27 Uhr

Berufsorientierungslauf der NMS Bad Walterdorf und der NMS Großsteinbach

Auch heuer ist es wieder gelungen 12 regionale Betriebe für den Berufsorientierungslauf zu gewinnen. Organisiert wurde das Berufsorientierungsprojekt von den Berufsfindungsbegleiterinnen Bianca Blaindorfer und Waltraud Allmer der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft mit den Berufsorientierungslehrern Johann Thaller und Helga Nistelberger (NMS Bad Waltersdorf ) und Hermine Groß (NMS Großsteinbach).

Die Unternehmensvertreter gaben Einblick in ihre Arbeit sowie in die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten der verschiedenen Berufe. Die Schüler erhielten dabei nicht nur viele wichtige Informationen, die sie in ihrer persönlichen Berufswahl unterstützen sollten, sondern sie konnten an den Stationen im Team spannende, praktische Aufgaben lösen. Dass die Aufgaben abwechslungsreich und kreativ waren, dafür sorgten die teilnehmenden Betriebe: Raiffeisenbank Thermenland, Svoboda Metallbau, Weitzer Bau, Gemeinde Gärtnerei Bad Waltersdorf, Zimmerei Pieber, Meisl Glas/Egger Glas, Fliesen Karl Fleck, Tischlerei Spanner, Thermenapotheke Bad Waltersdorf, Spar Markt Bad Waltersdorf, Berufsinfozentrum Hartberg und Heiltherme Bad Waltersdorf. Mit großer Motivation versuchten die Teams unter anderem z. B. Pflanzen zu erkennen, Tees zu mischen, Sicherheitsmerkmale von Geldnoten zu bestimmen, einen Geschenkkorb zu gestalten, Smoothies zu mixen, Palatschinken zu backen, Fliesen zu kleben. Im abschließenden Quiz konnten sie dann ihr neu erworbenes Wissen unter Beweis stellen. Die Siegerteams wurden mit tollen Preisen belohnt, die dankenswerter Weise von den teilnehmenden Unternehmen gesponsert wurden.