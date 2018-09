19.09.2018, 08:17 Uhr

„ORF Lange Nacht der Museen“

86 Museen und Sammlungen öffnen am 6. Oktober von 18 Uhr bis 1 Uhr früh bei der 19. „ORF-Langen Nacht der Museen“ in der Steiermark und in Slowenien ihre Pforten und bieten ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm. Auch das Museum Hartberg ist dabei. Mit dem 6 Euro-Ticket sind alle umliegenden, an der „Langen Nacht der Museen“ teilnehmenden Häuser zu besuchen (z.B. Ökopark Hartberg).

Programm im Museum Hartberg: 18 Uhr: Führung für Kinder durch die Sonderausstellung (Andreas Lehner); 19.30 Uhr: „Euphorie und Ernüchterung – 1938 in Hartberg“ Vortrag (SR Hans Hofer); 21 Uhr: „Stadt-und Landesgerichtsbarkeit seit dem Mittelalter in Hartberg“ Nachtwächterführung (OSR Werner Mucknauer); 23 Uhr: „Ausgewandert! Angekommen! Aufgenommen?“ Podiumsdiskussion mit Migranten (Moderator Andreas Lehner); 24 Uhr: Musik um Mitternacht.

